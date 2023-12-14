6 قمصان لميسي تُباع بــ 7 ملايين دولار

بيعت 6 قمصان ارتداها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في كأس العالم 2022 في قطر مقابل 7.8 مليون دولار في مزادٍ علنيّ.

وأفادت دار سوثبي للمزادات لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، أنه كانت هناك 3 عروض إجمالية في ما وصفته بـقمصان ليونيل ميسي الأيقونية ذات اللونين الأزرق الفاتح والأبيض والمخططة العمودية للأرجنتين، من مغامرته التاريخية في كأس العالم 2022 التي توّج بها للمرة الأولى في مسيرته.

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وحطّمت القمصان المبيعة الرقم القياسي الذي كان مُسجّلاً لمقتنيات سابقة ترتبط بميسي نجم إنتر ميامي الأميركي.





