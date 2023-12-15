ما سبب تواجد ميسي في قائمة "الأفضل"؟.. "الفيفا" تكشف

Advertisement

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، سبب تواجد ليونيل ميسي نجم منتخب الأرجنتين في القائمة النهائية للفوز بجائزة "ذا بيست" الأفضل في العالم لعام 2023.وكتب الفيفا عبر موقعه الرسمي في تقديمه للمرشحين للجائزة: "ماذا بقي لقوله عن اللاعب الذي فاز بكل الألقاب المحلية والدولية والفردية الكبرى في اللعبة، ويستمر في إبهار الجماهير العالمية في سن 36 عاما؟".وأشار إلى أن ميسي الفائز بجائزة الأفضل في العالم في 2022 عاد بعد التتويج بلقب كأس العالم في قطر ليقود فريقه السابق باريس سان جيرمان للفوز بلقب الدوري الفرنسي واختير ضمن التشكيل المثالي للمسابقة، وتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف في الليغ وان.