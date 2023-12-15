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رياضة

ريال مدريد يخرج عن صمته ويتحدث عن مؤشرات على "فساد رياضي"

Lebanon 24
15-12-2023 | 04:42
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خرج نادي ريال مدريد الإسباني عن صمته منددا بـ "قضية الفساد الرياضي"، المتعلقة برئيس اللجنة الفنية للحكام في إسبانيا، خوسيه ماريا إنريكيس نيغريرا، والمعروفة باسم "بوابة برشلونة"، وفق تقرير لصحيفة "الماركا".
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وأكد ريال مدريد أنه توجد "مؤشرات على فساد رياضي" في ما يتعلق بقضية نيغريرا، وقال "من غير الممكن القول إن القضية تستند إلى افتراضات ولا تستند إلى بيانات موضوعية".

وأشار إلى أن نادي برشلونة انخرط في "سلوك تحكيمي فاسد"، بما أثر على ريال مدريد كمشارك في مسابقة دوري الدرجة الأولى الإسباني.
 
في ملخص مكون من 29 صفحة مرسل إلى محكمة برشلونة الإقليمية، رفض ريال مدريد الاستئناف الذي قدمه النادي الكاتالوني ضد حضوره كمدعي خاص في إجراءات القضية.

واعتبر الفريق الملكي أن هناك "أدلة دامغة" تشير لـ"الفساد الرياضي" المتورط به غريمه برشلونة، حسبما ذكرت "الماركا".
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