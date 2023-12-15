"ريال مدريد" يمنح مبابي موعداً نهائياً

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن نادي ريال مدريد حدّد موعدا نهائيا للحصول على إجابة من قبل كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.



وبحسب التقرير، فإن نادي العاصمة الإسبانية يعمل من أجل إرسال عرضه إلى مبابي في الأول من كانون الثاني، على أن تكون الإجابة النهائية من قبل المهاجم الفرنسي قبل الخامس عشر من الشهر المقبل. (العربية)

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