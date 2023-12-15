هل سينتقل محمد صلاح إلى السعوديّة قريباً؟

قال المدير الرياضي الجديد للدوري السعودي مايكل إيمينالو، إنّ "الدوري السعودي لن يقوم بالخطوة الأولى لضم صلاح في كانون الثاني".



وأضاف إيمينالو خلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "سيكون من الصعب إقناع محمد صلاح بالانضمام إلى دوري روشن السعودي في شهر كانون الثاني المقبل". (روسيا اليوم)

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