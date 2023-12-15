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رياضة

هل سينتقل محمد صلاح إلى السعوديّة قريباً؟

Lebanon 24
15-12-2023 | 07:48
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قال المدير الرياضي الجديد للدوري السعودي مايكل إيمينالو، إنّ "الدوري السعودي لن يقوم بالخطوة الأولى لضم صلاح في كانون الثاني".

وأضاف إيمينالو خلال تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "سيكون من الصعب إقناع محمد صلاح بالانضمام إلى دوري روشن السعودي في شهر كانون الثاني المقبل". (روسيا اليوم)
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