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رياضة

هبة عبوك تكشف السر الحقيقي لانفصالها عن زوجها أشرف حكيمي.. هل الخيانة وحدها السبب؟!

Lebanon 24
15-12-2023 | 08:54
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شهد عام 2023 انفصال العديد من المشاهير، كان من ضمنهم النجم المغربي أشرف حكيمي وزوجته هبة عبوك.

وقرر الثنائي الانفصال بعد علاقة استمرت خمس سنوات أنجبا خلالها طفلين، وحدث هذا الأمر وسط أنباء تورط المغربي في قضية اعتداء جنسي على فتاة في باريس.
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البعض اعتقد أن الانفصال حدث بسبب قضية الخيانة هذه، ولكن تبين أنهما اعتادا على العيش بشكل منفصل قبل ظهور هذه الأنباء بفترة، والآن خرجت الممثلة الإسبانية بنفسها لتوضيح الصورة.

وقالت هبة في تصريحات لمراسل شبكة "يوروبا برس":"الحب يجب أن يكون صادقًا دائمًا".

وتأتي هذه الكلمات كرسالة واضحة لحكيمي، كما أشارت إلى أنها تتطلع للعثور على شريك جديد لحياتها، ولكنها اشترطت على أن يكون شخص صاحب قيم ومبادىء، وهي كلمات تبدو موجهة بشكل مبطن للنجم المغربي. (جول)

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