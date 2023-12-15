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رياضة

لبنان في بطولة كأس آسيا للتسلق بالرياض

Lebanon 24
15-12-2023 | 09:24
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انطلقت بطولة كأس آسيا للتسلق بتنظيم من الاتحاد الدولي للتسلق وبالتعاون مع الاتحاد السعودي للتسلق والهايكينغ، في العاصمة السعودية الرياض وذلك للمرة الأولى.
 
وتستمر حتى 16 كانون الاول بمشاركة متبارين من 12 دولة آسيوية في 3 ألعاب هي: التسلق القيادي، التسلق السريع والبولدرينغ.
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ويشارك الاتحاد اللبناني للتسلق والرياضات الجبلية في هذه البطولة بفريق من 4 لاعبين يضم: أنطوان أبو نادر، رندا جدعون، شربل بو مارون، فانيسا راشد، بالاضافة الى مدير الفريق فانسان باسيل ومساعده جورج عشي وبإشراف المدرب الدولي الياس دياب. 
 
وتعتبر هذه المشاركة الأولى لفريق لبناني في التسلق في بطولة اقليمية.
وتعتبر رياضة التسلق من الرياضات التي تلاقي رواجا عالميا بعد اعتمادها في الألعاب الأولمبية في العام 2000. كما يعتبر لبنان من الدول التي تمتلك مواهب كبيرة وواعدة يمكنها تحقيق العديد من الانجازات في المستقبل، إضافة الى امتلاك لبنان اماكن التسلق الطبيعية.

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