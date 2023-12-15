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رياضة

هل سيُشارك هالاند في مونديال الأندية؟

Lebanon 24
15-12-2023 | 10:17
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أثار مدرب "مانشستر سيتي" بيب غوارديولا، تساؤلات بشأن إمكانية مشاركة إيرلينغ هالاند المصاب في مونديال الأندية، بعدما صرح بأنه لا يتوقع مشاركة النرويجي في لقاء "كريستال بالاس" غدا.

وقال غوارديولا، إن هالاند يتلقى العلاج وإنه ليس قلقا من مسألة غيابه، وأضاف: "هو ليس مكسورا، بل يعاني من مجرد إجهاد". (روسيا اليوم)
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