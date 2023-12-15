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رياضة

البطولة العربية لدراجات الطريق تنطلق غدًا في الرياض

Lebanon 24
15-12-2023 | 14:00
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تشهد العاصمة السعودية الرياض، اليوم، حفل الافتتاح الرسمي للبطولة العربية لدراجات الطريق «الرياض 2023»، التي ستنطلق بشكل فعلي الأحد وتستمر حتى الـ23 من كانون الأول الحالي بتنظيم الاتحاد السعودي للدراجات وإشراف الاتحادين الدولي والعربي للدراجات.

 

ويستعرض الحفل المنتخبات المشاركة البالغ عددهم 300 لاعب ولاعبة، يمثلون 10 دول، ومراحل المنافسات التي تقام على مدى 7 أيام، من خلال سباقات فرق ضد الساعة وفردي ضد الساعة وفردي عام، بمسافة إجمالية تبلغ 730 كيلومتراً.

 
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وتتضمن فقرات الحفل الإعلان عن جائزة «مدينة الدراجة العربية» بنسختها الأولى، التي تمنح لأفضل مدينة عربية أسهمت في تطوير البنية التحتية لرياضة الدراجات، لها دور كبير في دعم وتطوير وزيادة أعداد الممارسين لهذه الرياضة من مختلف فئات المجتمع.

 

يذكر أن الاتحاد العربي للدراجات أقر في شهر أيارالماضي إنشاء لجنة جائزة «مدينة الدراجة العربية»، حيث شدد على أن الجائزة ستسهم في زيادة التنافسية بين المدن العربية من أجل إنشاء العديد من المسارات ومضامير الدراجات وتهيئة السبل لممارستها.

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