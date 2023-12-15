إيقاف 140 مشجعاً لـ أياكس لإرتكاب أعمال شغب

قالت وسائل إعلام محلية إن السلطات أوقفت أكثر من 140 مشجعا في أمستردام بتهمة التخريب في محطة لمترو الأنفاق قبل فوز أياكس أمستردام 3-1 على أيك أثينا في الدوري الأوروبي لكرة القدم أمس.

واشتبك المشجعون بعد أن توقفت قطارات تقل مشجعي الفريقين المتنافسين خلال توجههم للملعب في نفس المحطة.

كما اشتبك المشجعون مع الشرطة في وسط المدينة.

وقال التلفزيون الهولندي إنه بعد هذه الأحداث تم إخلاء المحطة لضمان مرور القطارات التي تقل مشجعي أيك أثينا بأمان.

ونقل التلفزيون المحلي عن رئيسة بلدية أمستردام فيمكي هالسيما قولها إن الأحداث كانت بمثابة "نقطة سوداء في أمسية كروية مثيرة استمتعت بها جماهير أياكس كثيرا".

وشهدت كرة القدم الهولندية أعمال شغب كثيرة هذا العام بينما ألغيت مباريات الدوري المحلي في نيسان وأيار بعد إلقاء المشجعين مقذوفات مختلفة على أرض الملعب.

وضمن أياكس المركز الثالث في المجموعة الثانية بفوزه أمس، وسيتأهل إلى الأدوار الإقصائية لدوري المؤتمر الأوروبي بينما ودع أيك المنافسة الأوروبية بعدما احتل المركز الأخير في المجموعة. ( الشرق الأوسط)