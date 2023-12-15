Advertisement

رياضة

الأهلي المصري يقسو على الإتحاد في جدة ويبلغ نصف نهائي مونديال الأندية

Lebanon 24
15-12-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1141703-638382784887786921.png
Doc-P-1141703-638382784887786921.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

بلغ الأهلي المصري نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بفوزه على مضيفه اتحاد جدة 3-1 مساء امس في الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في السعودية.

وسجل أهداف النادي المصري علي معلول في الدقيقة 21 ركلة جزاء، وحسين الشحات (59)، وإمام عاشور (62)، بينما أحرز الفرنسي كريم بنزيما هدف الاتحاد الوحيد (90+2)، علما بأن الأخير أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 45 بعد أن تصدى لها الحارس الدولي المصري محمد الشناوي ببراعة.

 
Advertisement

وأكمل الأهلي الدقائق الأخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مهاجمه الفرنسي أنطوني موديست بسبب لكمة مدافع الاتحاد أحمد حجازي خلال محاولته الحصول على كرة هوائية مشتركة. 

 

كما أن هذا الانتصار هو الأول للفريق المصري على الاتحاد في تاريخ مواجهتهما سواء في المباريات الرسمية أو الودية.

 
( روسيا اليوم)

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
04:30 | 2023-12-16
04:30 | 2023-12-16
03:43 | 2023-12-16
03:00 | 2023-12-16
02:06 | 2023-12-16
16:00 | 2023-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24