الأهلي المصري يقسو على الإتحاد في جدة ويبلغ نصف نهائي مونديال الأندية

بلغ الأهلي المصري نصف نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم بفوزه على مضيفه اتحاد جدة 3-1 مساء امس في الدور ربع النهائي من البطولة المقامة في السعودية.

وسجل أهداف النادي المصري علي معلول في الدقيقة 21 ركلة جزاء، وحسين الشحات (59)، وإمام عاشور (62)، بينما أحرز الفرنسي كريم بنزيما هدف الاتحاد الوحيد (90+2)، علما بأن الأخير أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 45 بعد أن تصدى لها الحارس الدولي المصري محمد الشناوي ببراعة.

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