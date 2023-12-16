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رياضة

الشناوي يكشف سر تصديه لركلة جزاء بنزيما

Lebanon 24
16-12-2023 | 02:06
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أعرب حارس مرمى نادي الأهلي المصري، محمد الشناوي، عن سعادته الكبيرة بفوز فريقه على اتحاد جدة السعودي 3-1، في ربع نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في السعودية.

وتألق الشناوي بشكل لافت في المباراة بتصدياته الرائعة والحاسمة، بينها تصديه في الدقيقة 45 لركلة جزاء نفذها نجم اتحاد جدة، المهاجم الفرنسي كريم بنزيما.
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وقال الشناوي بعد المباراة في تصريحات لقناة "SSC" الرياضية السعودية، إن الأهلي شاهد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي في افتتاح مونديال الأندية مؤكدا أن فريقه حاول إيقاف خطورة الفريق السعودي بكل قوة.
وأضاف: "ثقتنا لم تهتز في إمكانية عبور الاتحاد، فالأهلي يدخل أي بطولة من أجل تحقيق الانتصارات".

وعن تصديه لركلة جزاء بنزيما، قال الحارس الدولي المصري: "ذاكرت كريم بنزيما نجم اتحاد جدة، وطريقة تسديده لضربات الجزاء، لأنه هو من يقوم بهذه المهمة، وأعتقد أنها كانت نقطة تحول مهمة في المباراة لصالحنا".

وأتم: "الأهلي سيغلق صفحة الفوز على الاتحاد بداية من الغد، للتركيز في لقاء فلومينسي البرازيلي الاثنين المقبل في نصف النهائي".
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