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رياضة

بطل فورمولا 1 السابق باتون يتحول إلى سباقات القدرة والتحمل

Lebanon 24
16-12-2023 | 03:00
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بداية من العام المقبل سينافس البريطاني جنسون باتون الذي سبق له التتويج بلقب بطولة فورمولا 1 للسيارات في بطولة العالم لسباقات القدرة والتحمل ضمن فريق بورشه.

وتتضمن بطولة العالم لسباقات القدرة والتحمل سباق لومان 24 ساعة الشهير في فرنسا.
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وقال باتون (43 عاماً) في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "أنا في قمة مستواي الآن. وحصلت على موافقة زوجتي."
وأضاف باتون أن سيارات بطولة القدرة والتحمل "متفوقة تكنولوجيا على سيارات فورمولا 1".
وأردف باتون قوله "يتعين علي تعلم الكثير من الأمور.. وهذا يحتاج وقتا.
"كل شيء واضح جدا لكنه معقد جداً ويتطلب نوعا مختلفا من السائقين. عليك أن تكون ماهراً على المضمار كما ينبغي أيضا أن تكون خبيراً هندسياً".
واعتزل باتون سباقات فورمولا 1 في 2016 بعد مسيرة طويلة مع السباقات استمرت على مدار 18 عاما وشارك خلالها في 306 سباقات.
وفاز باتون بلقب فورمولا 1 في 2009.
وقال باتون إنه "كان يشاهد سباقات القدرة والتحمل خلال طفولته في ثمانينات القرن الماضي وإنه يحب أسلوب تصميم سيارات هذه الفئة".
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