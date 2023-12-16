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رياضة

ميسي وبوسكيتس وألبا يلتقون إنييستا في طوكيو

Lebanon 24
16-12-2023 | 04:30
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سيخوض إنتر ميامي الأميركي مباراة ودية أمام فيسيل، بطل الدوري الياباني، يوم 7 شباط المقبل في طوكيو في مباراة ستشهد عودة نجوم الفريق الأميركي، ليونيل ميسي وسرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا للقاء زميلهم السابق في برشلونة، أندريس إنييستا.
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وستقام المواجهة على الإستاد الأوليمبي الجديد في اليابان بطوكيو ضمن الجولة التي سبق وأعلن عنها إنتر ميامي، الذي يضم أفضل لاعبي العالم وبطل العالم مع الأرجنتين، حيث سيلعب في السلفادور والمملكة العربية السعودية وهونغ كونغ، استعداداً للموسم الجديد.
وسيبدأ إنتر ميامي جولته التحضيرية يوم 19 كانون الثاني المقبل على ملعب كوسكاتلان في سان سلفادور بمواجهة المنتخب السلفادوري بقيادة المدرب الإسباني روبين دي لا باريرا.
وبعدها سيسافر فريق ميسي وبوسكيستس وألبا إلى السعودية لمواجهة النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، والهلال الذي يضم البرازيلي نيمار.
وسيلعب إنتر ميامي مباراة ودية أمام فريق هونغ كونغ، علماً بأنها المرة الأولى التي يقوم فيها إنتر ميامي بخوض جولة عالمية تحضيراً للموسم الجديد.
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