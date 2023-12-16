أزمة جديدة: "برشلونة" مهدّد بالغياب عن كأس العالم للأندية 2025.. ما السبب؟!

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المصائب لا تأتي فرادى على "برشلونة"، فرغم أزمته المالية التي يعاني منها منذ مدّة، و"قضية نيغريرا" الشهيرة التي تلاحقه منذ مطلع العام 2023، يواجه الآن احتمال الغياب عن بطولة كأس العالم للأندية بشكلها الجديد، والمقرّر انطلاقها في شهر حزيران 2025 في الولايات المتحدة الأميركية، بمشاركة 32 فريقاً، منهم 12 من قارة أوروبا، بينهم 2 من إسبانيا، بعد أن كانت البطولة مخصصة للأندية البطلة في كل قارة، إلى جانب فريق من البلد المستضيف.مقاعد أوروبا ستنقسم إلى 4 مقاعد للفرق المتوجة ببطولة دوري أبطال أوروبا من موسم 2020-21 وحتى موسم 2023-24، إلى جانب الفرق الثماني الأوائل في ترتيب الاتحاد الأوروبي لأفضل الفرق في 4 مواسم.وضمنت أندية "تشيلسي"، "ريال مدريد"، "مانشستر سيتي"، وبطل دوري أبطال أوروبا الموسم الحالي، المشاركة في النسخة الجديدة من مونديال الأندية، بعد حصد لقب دوري الأبطال في المواسم الثلاثة الأخيرة.وإلى جانب أبطال النسخ الـ 4 الماضية من دوري أبطال أوروبا، يتم تحديد هوية الفرق الأخرى المتأهلة من أوروبا بناءً على نتائج الأندية في آخر 4 مواسم من البطولة، على أن يشارك فريقان فقط من كل دولة، ما عدا في حالة التأهل المباشر من خلال التتويج باللقب.هذه القوانين جعلت فرص "برشلونة" في التأهل إلى البطولة أقلّ، بسبب تأهل غريمه التقليدي "ريال مدريد" مباشرة، ما يشعل الصراع بين "البرسا" و"أتلتيكو مدريد" على المقعد الآخر، الذي سيضمنه أحدهما حال التتويج بلقب دوري الأبطال هذا الموسم، وإلا سيكون مطالباً بالفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات القارية.كيف ستتحدّد المنافسة بينهما؟المنافسة بين "برشلونة" و"الأتلتي"، سيحدّدها المعيار الذي سيلتزم به الاتحاد الدولي في اجتماع الأحد المقبل، وهل سيعتمد تصنيف "الفيفا"، أم تصنيف "اليويفا" في آخر 4 مواسم.ومعيار "الفيفا" يمنح كل فريق 5 نقاط للمشاركة في كل نسخة من دوري الأبطال، إضافة إلى 3 نقاط لكل فوز، ونقطة للتعادل. ووفقاً لهذا التصنيف، يتفوّق "برشلونة" على "أتلتيكو مدريد"، بواقع 62 نقطة لـ "البارسا" مقابل 60 للفريق لـ "الروخي بلانكوس"، لكن يتبقى معرفة ما إذا كان أحدهما سينجح في الفوز باللقب أو التفوّق في عدد النقاط.أما في حال استناد "الفيفا" إلى معايير الاتحاد الأوروبي، والذي يمنح 4 نقاط للمشاركة، و2 للفوز، وواحدة للتعادل، وخمسة للتأهل إلى دور الـ16، وواحدة إضافية لبلوغ ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، فسيتفوق "أتلتيكو" على "برشلونة" بـ62 نقطة مقابل 55، بسبب خروج "البارسا" من دور المجموعات في الموسمين الماضيين، إضافة إلى الخسارة أمام "شاختار" و"أنتويرب".