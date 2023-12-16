مانشستر يونايتد يتلقى ضربة جديدة قبل مواجهة ليفربول

أعلن مدرب مانشستر يونايتد، إريك تين هاغ، أن المدافع هاري ماغواير سيغيب بسبب الإصابة عن لقاء يونايتد ضد ليفربول المقرر غدا، في قمة المرحلة الـ17 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتوقع أيضا أن يغيب المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال عن صفوف يونايتد بسبب المرض، كما سيغيب القائد برونو فيرنانديز عن مباراة الغد بعد تلقيه البطاقة الصفراء الخامسة أمام بورنموث الأسبوع الماضي.

في المقابل، عاد لوك شو الذي أصيب أيضا في لقاء البايرن، للتدريب، كما استعاد المهاجم ماركوس راشفورد عافيته وبات جاهزا للمشاركة في المباريات.

وقال تين هاغ في مؤتمر صحفي عشية مواجهة ليفربول "هاري (ماغواير) لن يكون متاحا في المباريات القادمة، ولكن ليس على المدى الطويل. شاو تدرب اليوم، لذا نعتقد أنه جاهز لمباراة الأحد".

وتابع المدرب الهولندي "راشفورد سيعود، مارسيال لا".

ويستمر غياب أليساندرو مارتينيز، وتيريل مالاسيا، وماسون ماونت، وكريستيان إريكسن، أمام ليفربول، بسبب الإصابة.

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( روسيا اليوم)