مكافأة خاصة للاعبي الأهلي المصري بعد الفوز على الاتحاد

قرر رئيس الأهلي المصري، محمود الخطيب، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي فريقه بعد فوزهم أمس، على اتحاد جدة ‏السعودي 3-1، وتأهلهم إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.

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وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن قرار الخطيب جاء "بعد الأداء المميز ‏الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، والروح العالية التي ظهر بها الجميع، وأسهمت في الفوز والنتيجة المميزة".‏

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس ‏العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

وسجل الأهلي وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وعزز رقمه القياسي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولا للمربع الذهبي في البطولة. (روسيا اليوم)