مكافأة خاصة للاعبي الأهلي المصري بعد الفوز على الاتحاد

قرر رئيس الأهلي المصري، محمود الخطيب، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي فريقه بعد فوزهم أمس، على اتحاد جدة السعودي 3-1، وتأهلهم إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن قرار الخطيب جاء "بعد الأداء المميز الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، والروح العالية التي ظهر بها الجميع، وأسهمت في الفوز والنتيجة المميزة".
ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.
وسجل الأهلي وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وعزز رقمه القياسي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية وصولا للمربع الذهبي في البطولة. (روسيا اليوم)