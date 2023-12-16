Advertisement

رياضة

مكافأة خاصة للاعبي الأهلي المصري بعد الفوز على الاتحاد

Lebanon 24
16-12-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1142047-638383601086659041.jpeg
Doc-P-1142047-638383601086659041.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قرر رئيس الأهلي المصري، محمود الخطيب، صرف مكافأة إجادة خاصة للاعبي فريقه بعد فوزهم أمس، على اتحاد جدة ‏السعودي 3-1، وتأهلهم إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية.
Advertisement

 

وذكر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن قرار الخطيب جاء "بعد الأداء المميز ‏الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، والروح العالية التي ظهر بها الجميع، وأسهمت في الفوز والنتيجة المميزة".‏

 

ويعد الأهلي الفريق الوحيد من خارج أوروبا وأميركا الجنوبية الذي وصل لنصف نهائي كأس ‏العالم للأندية أربع مرات متتالية، وذلك في نسخ 2020، و2021، و2022، و2023، ويليه ‏الهلال السعودي الذي وصل لنصف نهائي البطولة مرتين في 2021، و2022.‏

 

وسجل الأهلي وصوله إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، وعزز رقمه القياسي كأكثر أندية العالم من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية ‏وصولا للمربع الذهبي في البطولة. (روسيا اليوم)

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
12:25 | 2023-12-16
08:38 | 2023-12-16
04:30 | 2023-12-16
04:30 | 2023-12-16
03:43 | 2023-12-16
03:00 | 2023-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24