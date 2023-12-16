الحرية ينسحب من الدوري السوري احتجاجاً على التحكيم

أعلن نادي الحرية الحلبي، في بيان رسمي على صفحته الرسمية على «فيسبوك»، انسحاب فريقه الأول من بطولة الدوري السوري الممتاز لكرة للقدم؛ بسبب ما وصفه بـ«الخطأ التحكيمي الفاضح والواضح» في مباراة الفريق مع حطي، ضمن المرحلة التاسعة من البطولة.

وكانت المباراة التي أُقيمت في حلب انتهت بالتعادل 2 - 2، وسجل حطين هدف التعادل في الدقيقة 14 من الوقت المحتسب بدل الضائع، علماً بأن حكم المباراة محمد قرام، ووفقاً لبيان النادي، قد احتسب 9 دقائق وقتاً بدلاً من الضائع.

وتضمن بيان النادي: "توصيل جميع الفيديوهات للاتحاد الرياضي العام (أعلى سلطة رياضية سورية) لإعلامه كيف تُدار الأمور في دورينا، وتوصيل جميع الفيديوهات إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإعلامه عن وضع التحكيم ولجنته الموقرة".

من جهة ثانية، قررت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السوري "بعد دراسة الحالات التحكيمية التي رافقت الجولة التاسعة من ذهاب الدوري السوري الممتاز لكرة القدم إيقاف الحكم محمد قرام حتى إشعار آخر".