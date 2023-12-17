سكتة قلبية تسقط لاعباً على الأرض أمام الجماهير!

لحظات عصيبة عاشها فريقي لوتون تاون وبورنموث أمس السبت.

فقد توقفت المباراة التي أقيمت على أرض ملعب بورنموث، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)، بسبب إصابة أحد اللاعبين.

حيث سقط لاعب نادي لوتون تاون، توم لوكيير، على الأرض فجأة في منتصف الملعب، دون احتكاكه باللاعبين، عند الدقيقة 59 من المباراة، وفق شبكة "سي إن إن".

Holy moly!

Another one!!



Luton Town captain Tom Lockyer (29) collapsed on the pitch during Premiership game. cardiac arrest.

Game suspended. pic.twitter.com/rMOS6QrQbA — aussie17 (@_aussie17) December 16, 2023 Advertisement

سكتة قلبية

فيما سارعت الأجهزة الطبية المتواجدة في المستطيل الأخضر إلى معالجة اللاعب لإنقاذ حياته، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى. وقد وثق فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة سقوط لوكيير البالغ 29 عاماً.





ثم غادر أفراد الفريقين الملعب وتوجهوا نحو غرف الملابس، قبل أن يتم إلغاء المباراة بشكل نهائي.

وأصدر نادي لوتون تاون بياناً أكد فيه أن لوكيير تعرض "لسكتة قلبية كما أكد ذلك الجهاز الطبي بالنادي لكنه استعاد وعيه بعد علاجه على أرضية الملعب قبل نقله للمستشفى حيث يتعافى حالياً وعائلته بجانبه".

ليست المرة الأولى

تجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها لوكيير لحالة إغماء.

إذ سبق أن سقط أرضاً خلال مواجهة فريقه لوتون تاون لمنافسه كوفنتري سيتي، في نهائي ملحق الصعود لمسابقة البريميرليغ، في ايار الماضي.