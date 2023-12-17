برشلونة يواصل نتائجه المحبطة ويتعثر أمام فالنسيا

واصل فريق برشلونة ترنحه بالتعادل مع مضيفه فالنسيا بنتيجة 1 - 1 مساء السبت في إطار الجولة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تقدم برشلونة بهدف سجله جواو فيليكس في الدقيقة 56، وأدرك هوغو جيامون التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 70.

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ورفع الفريق الكتالوني رصيده إلى 35 نقطة لينفرد بالمركز الثالث ولكنه أضاع فرصة الابتعاد أكثر عن أتلتيكو مدريد (34 نقطة) الذي خسر أمام أتلتيك بيلباو بنتيجة صفر - 2 في نفس الجولة.

تواصلت معاناة برشلونة أيضا بعد خسارته في المباراتين الماضيتين أمام جيرونا بنتيجة 2 - 4 في الدوري ثم أنتويرب البلجيكي 2 - 3 في دوري أبطال أوروبا.

أما فالنسيا فقد رفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز العاشر، وبقى بلا فوز في آخر 5 جولات حيث اكتفى بتعادلين وثلاث هزائم.

وفي لقاءات أخرى أقيمت السبت، فاز سيلتا فيغو على غرناطة 1 - صفر، بينما عاد خيتافي من ملعب إشبيلية بفوز كبير بنتيجة 3 - صفر.