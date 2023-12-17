بعد سقوطه بثلاثية أمام خيتافي.. إشبيلية يقيل مدربه

أقال نادي إشبيلية مدربه الأوروغوياني دييغو ألونسو، بعد الهزيمة 0-3 على أرضه أمام خيتافي في الدوري الإسباني لكرة القدم أمس السبت.



وأعلن إشبيلية إقالة المدرب الأوروغوياني في بيان مقتضب بعد لحظات من نهاية مواجهته ضد خيتافي دون أن يكشف عن هوية مدربه الجديد. (روسيا اليوم)

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