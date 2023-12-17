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رياضة

تشافي: برشلونة من أسوأ أندية أوروبا

Lebanon 24
17-12-2023 | 07:47
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علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على تعادل فريقه مع فالنسيا بنتيجة 1-1، في الجولة 17 من عمر الليغا.
 
وقال تشافي في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو "إنه أمر مؤسف، لكن علينا أن نمنح الثقة للاعبين، لأنهم سجلوا أهدافا في مناسبات أخرى".
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وأضاف: "هدف فالنسيا جاء من خطأ، لكن لا يمكننا أن نتعامل مع الفرص التي أتيحت لنا للتسجيل في المباراة بهذه الطريقة".

وتابع: "برشلونة من أسوأ الفرق في أوروبا من حيث الفاعلية داخل الملعب، وحدث لنا ذلك (إهدار الفرص) في مايوركا وغرناطة".

وقال تشافي: "فزنا بشكل جيد على أتلتيكو مدريد، لكنهم كادوا أن يتعادلوا معنا، ومع جيرونا كنا قادرين على تحقيق التقدم 2-1".

وأوضح مدرب البارشا "نفتقد كثافة وشخصية جافي، لكن غيابه ليس سبب التعادل أمام فالنسيا".

وأتم: "نعاني بسبب أخطاء محددة في الدفاع، بسبب قلة التركيز، ويجب علينا تحسين الأمر". (كووورة) 
 
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