تشافي: برشلونة من أسوأ أندية أوروبا

علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة، على تعادل فريقه مع فالنسيا بنتيجة 1-1، في الجولة 17 من عمر الليغا.

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وقال تشافي في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو "إنه أمر مؤسف، لكن علينا أن نمنح الثقة للاعبين، لأنهم سجلوا أهدافا في مناسبات أخرى".وأضاف: "هدف فالنسيا جاء من خطأ، لكن لا يمكننا أن نتعامل مع الفرص التي أتيحت لنا للتسجيل في المباراة بهذه الطريقة".وتابع: "برشلونة من أسوأ الفرق في أوروبا من حيث الفاعلية داخل الملعب، وحدث لنا ذلك (إهدار الفرص) في مايوركا وغرناطة".وقال تشافي: "فزنا بشكل جيد على أتلتيكو مدريد، لكنهم كادوا أن يتعادلوا معنا، ومع جيرونا كنا قادرين على تحقيق التقدم 2-1".وأوضح مدرب البارشا "نفتقد كثافة وشخصية جافي، لكن غيابه ليس سبب التعادل أمام فالنسيا".وأتم: "نعاني بسبب أخطاء محددة في الدفاع، بسبب قلة التركيز، ويجب علينا تحسين الأمر". (كووورة)