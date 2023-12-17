الأهلي المصري يواجه معضلة "تاريخية" أمام فلوميننسي البرازيلي

يواجه الأهلي المصري معضلة "تاريخية" عندما يلعب ضد فلوميننسي البرازيلي غدا الاثنين على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وذلك في نصف نهائي مونديال الأندية.



ومن أصل مشاركاته العشر السابقة في بطولة كأس العالم للأندية التي تجمع سنويا أبطال القارات إضافة إلى ممثل عن البلد المضيف والتي ستتغير صيغتها اعتبارا من النسخة المقبلة عام 2025 بمشاركة 32 فريقا، انتهى مشوار الأهلي في نصف النهائي ثلاث مرات على أيدي أندية برازيلية.

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ففي 2006 خلال مشاركته الثانية في البطولة، خرج الأهلي على يد إنترناسيونال بالخسارة 1-2 بعدما تخطى أوكلاند سيتي النيوزيلندي في ربع النهائي، ثم انتهى مشواره في الدور ذاته عام 2012 على يد كورثنيانز 0-1، وصولا إلى عام 2021 حين خسر أمام بالميراس 0-2.



ويأمل الأهلي، بطل إفريقيا، في لقاء الغد للتخلص من العقدة البرازيلية من بوابة فلوميننسي، على الرغم من أن مهمته لن تكون سهلة، بالنظر لقوة المنافس والمعطى التاريخي الذي قد يكون له تأثير على معنويات لاعبي الفريق المصري. (روسيا اليوم)