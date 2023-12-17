بعد خسارة نيس.. باريس سان جيرمان بطل الخريف

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توج باريس سان جيرمان بطلا للخريف في الدوري الفرنسي لكرة القدم قبل مواجهته ضد ليل مساء اليوم الأحد، وذلك لخسارة مطارده المباشر نيس أمام لوهافر 1-3 في المرحلة الـ16.وبهذه النتيجة، بقي نيس ثانيا برصيد 32 نقطة مقابل 36 لسان جيرمان الذي يحل ضيفا على ليل الرابع في وقت لاحق اليوم، حيث لم يعد بإمكان نيس اللحاق بنادي العاصمة إذ تتبقى مرحلة واحدة قبل خلود الفرق للراحة خلال عيدي الميلاد ورأس السنة.والخسارة هي الثانية لنيس هذا الموسم، علما بأنه تعرض لكليهما خلال الشهر الحالي وكانت الأولى أمام نانت 0-3 في الثالث من كانون الأول.كما فشل نيس في الابتعاد بفارق خمس نقاط عن موناكو الثالث الذي سقط بدوره على أرضه أمام ليون 0-1 الجمعة الماضي في افتتاح المرحلة، ليبقى الفارق نقطتين.في المقابل، أنهى لوهافر سلسلة من أربع مباريات لم يحقق فيها الفوز ورفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع. (روسيا اليوم)