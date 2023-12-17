19
o
بيروت
20
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
12
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
20
o
بشري
18
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
بعد خسارة نيس.. باريس سان جيرمان بطل الخريف
Lebanon 24
17-12-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
توج باريس سان جيرمان بطلا للخريف في الدوري الفرنسي لكرة القدم قبل مواجهته ضد ليل مساء اليوم الأحد، وذلك لخسارة مطارده المباشر نيس أمام لوهافر 1-3 في المرحلة الـ16.
وبهذه النتيجة، بقي نيس ثانيا برصيد 32 نقطة مقابل 36 لسان جيرمان الذي يحل ضيفا على ليل الرابع في وقت لاحق اليوم، حيث لم يعد بإمكان نيس اللحاق بنادي العاصمة إذ تتبقى مرحلة واحدة قبل خلود الفرق للراحة خلال عيدي الميلاد ورأس السنة.
Advertisement
والخسارة هي الثانية لنيس هذا الموسم، علما بأنه تعرض لكليهما خلال الشهر الحالي وكانت الأولى أمام نانت 0-3 في الثالث من كانون الأول.
كما فشل نيس في الابتعاد بفارق خمس نقاط عن موناكو الثالث الذي سقط بدوره على أرضه أمام ليون 0-1 الجمعة الماضي في افتتاح المرحلة، ليبقى الفارق نقطتين.
في المقابل، أنهى لوهافر سلسلة من أربع مباريات لم يحقق فيها الفوز ورفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع. (روسيا اليوم)
Advertisement
الأكثر قراءة
للمتواجدين في بيروت.. إليكم هذا الخبر
Lebanon 24
للمتواجدين في بيروت.. إليكم هذا الخبر
12:37 | 2023-12-16
16/12/2023 12:37:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ سيؤدي إلى هزّة في لبنان.. خبيرٌ ينبّه وهذا ما قاله!
Lebanon 24
أمرٌ سيؤدي إلى هزّة في لبنان.. خبيرٌ ينبّه وهذا ما قاله!
14:22 | 2023-12-16
16/12/2023 02:22:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مُحلل يكشف ما سيجري بين "حزب الله" وإسرائيل.. ما قيلَ مثيرٌ جداً!
Lebanon 24
مُحلل يكشف ما سيجري بين "حزب الله" وإسرائيل.. ما قيلَ مثيرٌ جداً!
12:17 | 2023-12-16
16/12/2023 12:17:49
Lebanon 24
Lebanon 24
جثّة في بيروت.. لن تتوقعوا أين تمّ العثور عليها!
Lebanon 24
جثّة في بيروت.. لن تتوقعوا أين تمّ العثور عليها!
01:17 | 2023-12-17
17/12/2023 01:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجارٌ يهزّ الجنوب.. ماذا حصل ليلاً في الجو؟
Lebanon 24
إنفجارٌ يهزّ الجنوب.. ماذا حصل ليلاً في الجو؟
16:07 | 2023-12-16
16/12/2023 04:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
07:53 | 2023-12-17
الأهلي المصري يواجه معضلة "تاريخية" أمام فلوميننسي البرازيلي
07:47 | 2023-12-17
تشافي: برشلونة من أسوأ أندية أوروبا
05:14 | 2023-12-17
بعد سقوطه بثلاثية أمام خيتافي.. إشبيلية يقيل مدربه
03:42 | 2023-12-17
برشلونة يواصل نتائجه المحبطة ويتعثر أمام فالنسيا
00:46 | 2023-12-17
سكتة قلبية تسقط لاعباً على الأرض أمام الجماهير!
23:00 | 2023-12-16
الحرية ينسحب من الدوري السوري احتجاجاً على التحكيم
فيديو
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2023-12-16
17/12/2023 18:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
17/12/2023 18:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تدخل في نوبة ضحك على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:03 | 2023-12-11
17/12/2023 18:53:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24