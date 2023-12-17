الفيفا يكشف تفاصيل كأس العالم "الموسعة" للأندية.. ويستحدث بطولة أخرى

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قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، إن بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الجديد، المخطط إقامتها في 2025 لتشمل 32 فريقا ستقام في الفترة من 15 حزيران حتى 13 تموز، في حين ستقام بطولة قارية جديدة للأندية سنويا اعتبارا من العام المقبل.وكان الفيفا أعلن توسيع كأس العالم للأندية في وقت سابق من هذا العام، وصوت بالإجماع على اختيار الولايات المتحدة لاستضافة النسخة الأولى من البطولة.واجتمع مجلس الفيفا في مدينة جدة السعودية للتصديق على مواعيد كأس العالم للأندية، وأكد أن البطولة الجديدة للأندية المسماة كأس القارات ستجمع الفائز بدوري أبطال أوروبا مع فريق سيأتي من خلال جولة فاصلة بين فرق عدة قارات.وستقام الجولة الفاصلة بين القارات في 14 2024، يليها النهائي في 18 من الشهر ذاته.وقال إنفانتينو رئيس الفيفا "ستضم البطولة جميع أبطال الاتحادات القارية الحاليين للأندية."(البطولة) تختتم بنهائي في ملعب محايد بين الفائز بدوري أبطال أوروبا والفائز من التصفيات القارية بين أندية من اتحادات قارية أخرى".وستتكون نسخة 2025 من البطولة التي ستقام كل أربع سنوات من ثماني مجموعات تضم كل مجموعة أربعة فرق، حيث يتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى مراحل خروج المغلوب، وهو نفس نظام كأس العالم للمنتخبات حتى بطولة 2022 في قطروستتوقف بطولة كأس العالم للأندية بنظامها الحالي، وهي بطولة سنوية تضم سبعة فرق، بعد أن تنتهي النسخة التي تستضيفها السعودية حاليا.ويشهد النظام الحالي للبطولة مشاركة أبطال أوروبا وأميركا الجنوبية من الدور قبل النهائي، بينما يبدأ أبطال الاتحادات القارية الأخرى من الأدوار التي تسبق قبل النهائي.