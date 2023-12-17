أرسنال يعود لسكة الانتصارات.. والصدارة موقتا

Advertisement

استعاد أرسنال توازنه والصدارة مؤقتا بفوزه على ضيفه برايتون 2-0، الأحد، على ملعب "الإمارات" في لندن في ختام المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.وسجل المهاجمان الدوليان البرازيلي غابريال جيسوس (53) والألماني كاي هافيرتس (87) الهدفين.ونهض الفريق اللندني بسرعة من كبوة سقوطه أمام أستون فيلا 0-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثاني عشر هذا الموسم رافعا رصيده إلى 39 نقطة مستعيدا الصدارة بفارق نقطتين مؤقتا من ليفربول، الذي يستضيف مانشستر يونايتد لاحقا في قمة المرحلة.ويحل أرسنال ضيفا على ليفربول السبت المقبل في المرحلة الثامنة عشرة.وواصل أستون فيلا نتائجه الرائعة وحقق فوزه الثالث تواليا والخامس في مبارياته الست الأخيرة التي لم يتذوق فيها طعم الخسارة عندما قلب الطاولة على مضيفه برنتفورد وخرج منتصرا 2-1.