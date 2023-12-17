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رياضة

أرسنال يعود لسكة الانتصارات.. والصدارة موقتا

Lebanon 24
17-12-2023 | 14:00
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استعاد أرسنال توازنه والصدارة مؤقتا بفوزه على ضيفه برايتون 2-0، الأحد، على ملعب "الإمارات" في لندن في ختام المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وسجل المهاجمان الدوليان البرازيلي غابريال جيسوس (53) والألماني كاي هافيرتس (87) الهدفين.
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ونهض الفريق اللندني بسرعة من كبوة سقوطه أمام أستون فيلا 0-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه الثاني عشر هذا الموسم رافعا رصيده إلى 39 نقطة مستعيدا الصدارة بفارق نقطتين مؤقتا من ليفربول، الذي يستضيف مانشستر يونايتد لاحقا في قمة المرحلة.

ويحل أرسنال ضيفا على ليفربول السبت المقبل في المرحلة الثامنة عشرة.

وواصل أستون فيلا نتائجه الرائعة وحقق فوزه الثالث تواليا والخامس في مبارياته الست الأخيرة التي لم يتذوق فيها طعم الخسارة عندما قلب الطاولة على مضيفه برنتفورد وخرج منتصرا 2-1.
وصعد أستون فيلا إلى المركز الثاني مؤقتا برصيد 38 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف أرسنال وبالفارق ذاته أمام ليفربول.

وأكرم وست هام يونايتد وفادة ضيفه ولفرهامبتون بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الدولي الغاني محمد قدوس (22 و32) وغاريد بوين (74) جميعها من تمريرات حاسمة للاعب الوسط الدولي البرازيلي لوكاس باكيتا.

وطرد لاعب وسط أستون فيلا الفرنسي بوباكار كامارا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

واستغل وست هام خسارة برايتون وانتزع منه المركز الثامن بفارق نقطة واحدة.        
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