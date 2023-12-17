15
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
18
o
جبيل
14
o
صيدا
19
o
جونية
3
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
16
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
قمة الدوري الإنكليزي تنتهي بالتعادل السلبي
Lebanon 24
17-12-2023
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتهت قمة الأسبوع 17 من الدوري الإنكليزي الممتاز بين ليفربول ومانشستر يونايتد، بالتعادل السلبي.
وحاول أبناء يورغن كلوب هز الشباك في عدة مناسبات، لكن مانشستر يونايتد أظهر صلابة دفاعية قوية.
وبذلك، يواصل أرسنال تصدر "البريميرليغ" بـ39 نقطة، متبوعا بليفربول وأستون فيلا (38 نقطة)، فيما يحتل مان يونايتد المركز السابع بـ28 نقطة.
وكان أرسنال استعاد توازنه والصدارة بفوزه على ضيفه برايتون بهدفين نظيفين، الأحد. وسجل المهاجمان الدوليان البرازيلي غابرييل جيزوس (53) والألماني كاي هافيرتس (87) الهدفين.
Advertisement
ويحل أرسنال ضيفا على ليفربول السبت المقبل في المرحلة الثامنة عشرة، فيما سيواجه "الشياطين الحمر" مضيفهم وست هام يونايتد.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في طرابلس... استغلّا غياب زوجها عن المنزل وهذا ما فعلاه!
Lebanon 24
في طرابلس... استغلّا غياب زوجها عن المنزل وهذا ما فعلاه!
11:48 | 2023-12-17
17/12/2023 11:48:56
Lebanon 24
Lebanon 24
ضربة كبيرة لإسرائيل.. هذا ما كشفته إحدى الصحف
Lebanon 24
ضربة كبيرة لإسرائيل.. هذا ما كشفته إحدى الصحف
07:30 | 2023-12-17
17/12/2023 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جثّة في بيروت.. لن تتوقعوا أين تمّ العثور عليها!
Lebanon 24
جثّة في بيروت.. لن تتوقعوا أين تمّ العثور عليها!
01:17 | 2023-12-17
17/12/2023 01:17:07
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا جديد عمل "النافعة"
Lebanon 24
للمواطنين.. هذا جديد عمل "النافعة"
01:30 | 2023-12-17
17/12/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مؤشّرات كثيرة... هل اقتربت نهاية المعارك في جنوب لبنان وغزة؟
Lebanon 24
مؤشّرات كثيرة... هل اقتربت نهاية المعارك في جنوب لبنان وغزة؟
04:00 | 2023-12-17
17/12/2023 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
00:32 | 2023-12-18
إصابة دافيد ألابا بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى
20:00 | 2023-12-17
مودريتش قاد ريال مدريد للفوز 4-1 على فياريال
16:00 | 2023-12-17
أوزيل يحرج ليوناردو دي كابريو.. اليكم ما جرى
14:00 | 2023-12-17
أرسنال يعود لسكة الانتصارات.. والصدارة موقتا
12:36 | 2023-12-17
الفيفا يكشف تفاصيل كأس العالم "الموسعة" للأندية.. ويستحدث بطولة أخرى
11:00 | 2023-12-17
بعد خسارة نيس.. باريس سان جيرمان بطل الخريف
فيديو
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
23:30 | 2023-12-17
18/12/2023 07:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
Vivo تعلن عن هاتف جديد.. هذه مواصفاته (فيديو)
02:00 | 2023-12-16
18/12/2023 07:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
Lebanon 24
أمام أكثر من 800 شخص.. استمع إلى بايدن يقول: أنا صهيوني (فيديو)
00:24 | 2023-12-12
18/12/2023 07:49:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24