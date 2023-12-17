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رياضة

قمة الدوري الإنكليزي تنتهي بالتعادل السلبي

Lebanon 24
17-12-2023 | 23:00
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انتهت قمة الأسبوع 17 من الدوري الإنكليزي الممتاز بين ليفربول ومانشستر يونايتد، بالتعادل السلبي.

وحاول أبناء يورغن كلوب هز الشباك في عدة مناسبات، لكن مانشستر يونايتد أظهر صلابة دفاعية قوية.

وبذلك، يواصل أرسنال تصدر "البريميرليغ" بـ39 نقطة، متبوعا بليفربول وأستون فيلا (38 نقطة)، فيما يحتل مان يونايتد المركز السابع بـ28 نقطة.
وكان أرسنال استعاد توازنه والصدارة بفوزه على ضيفه برايتون بهدفين نظيفين، الأحد. وسجل المهاجمان الدوليان البرازيلي غابرييل جيزوس (53) والألماني كاي هافيرتس (87) الهدفين.
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ويحل أرسنال ضيفا على ليفربول السبت المقبل في المرحلة الثامنة عشرة، فيما سيواجه "الشياطين الحمر" مضيفهم وست هام يونايتد.
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