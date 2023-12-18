إصابة دافيد ألابا بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى

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أكد أطباء نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي، إصابة المدافع الدولي النمساوي بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى، خلال الشوط الأول من مباراة الفريق أمام فياريال، التي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة 17 من الدوري الإسباني.وأصيب دافيد ألابا في منطقة وسط الملعب خلال الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول.وأمسك اللاعب بركبته اليسرى وطلب من الأطباء الدخول إلى أرض الملعب لاسعافه، قبل أن يخرج من أرض الملعب على قدم واحدة.وبعد انتهاء المباراة بفوز ريال مدريد 4-1، أعلن ريال مدريد في بيان رسمي بموقعه ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، تعرض اللاعب لقطع في الرباط الصليبي الداخلي لركبته اليسرى.وقال الموقع الرسمي لريال مدريد "بعد الفحوصات الطبية التي أجريت للاعبنا دافيد ألابا تبين أنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليسرى ومن المقرر أن يخضع اللاعب لعملية جراحية في الأيام المقبل".وانضم دافيد ألابا لزميله في قلب الدفاع إيدير ميليتاو الذي تعرض لنفس الإصابة في مباراة الجولة الأولى من الليغا على ملعب أتلتيك بلباو "سان ماميس" في شهر أغسطس الماضي، وهي ذات الإصابة التي عانى منها الحارس تيبو كورتوا في التدريبات التحضيرية للموسم.