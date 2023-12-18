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رياضة

لاعب سيتي السابق يشيد ببيلينجهام نجم ريال مدريد!

Lebanon 24
18-12-2023 | 04:00
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أشاد لاعب مانشستر سيتي المعتزل نيل لينون بالنجم الإنكليزي جود بيلينجهام الذي انتقل الصيف الماضي إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحافية عبر "تي إن تي سبورت"، وأكد خلالها أن بيلينجهام يملك شخصية كبيرة بعمر أكبر من عمره الحالي.
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وقال لينون: "لديه كل شيء يحتاجه، هو يذكرني بزيدان، لقد رأيت الفرنسي في أفضل فتراته، لا أريد أن أقوم بالمقارنات، لكنه مثله".

وأضاف: "لديه بنية جسدية رائعة وقوية، وسريع بالكرة، هو لاعب أنيق لكنه سفحا في الوقت نفسه، وقدرته على التسجيل والصناعة مذهلة".
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