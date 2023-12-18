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رياضة

ريال مدريد يضرب فياريال برباعية ويتصدر موقتاً

Lebanon 24
18-12-2023 | 02:00
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تجاوز ريال مدريد عقبة ضيفه فياريال بالفوز عليه بأربعة أهداف مقابل هدف الأحد ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وافتتح جود بيلينغهام التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 25 بضربة رأس رائعة مستغلاً تمريرة حاسمة متقنة من لوكا مودريتش، وأضاف رودريغو الهدف الثاني في الدقيقة 37.
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وقلص موراليس الفارق محرزاً هدف فياريال الوحيد في الدقيقة 55، وفي الدقيقة 64 عزز إبراهيم دياز تقدم الفريق الملكي بتسجيله الهدف الثالث.

وفي الدقيقة 68 كلل لوكا مودريتش تألقه بتسجيله الهدف الرابع للريال.

وتصدر ريال مدريد الترتيب مؤقتاً بعد أن رفع رصيده إلى 42 نقطة بفارق نقطة أمام جيرونا المتصدر السابق والذي سيستضيف ديبورتيفو ألافيس الاثنين في ختام الجولة السابعة عشرة.

من جانبه تجمد رصيد فياريال عند 16 نقطة في المركز الرابع عشر.
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