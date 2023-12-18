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رياضة

أنشيلوتي: لم أتعرض لهذه الأزمة من قبل

Lebanon 24
18-12-2023 | 06:10
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تحدث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن فوز فريقه على فياريال بنتيجة 4-1، في الجولة الـ17 من الليغا، معبرا عن حزنه على إصابة نجمه ديفيد ألابا في الرباط الصليبي.
 
وقال أنشيلوتي، خلال تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "نشعر بالحزن للغاية، لأن إصابة ديفيد ألابا هي الثالثة من هذا النوع، التي نتعرض لها خلال 4 أشهر، وهو أمر لم يحدث لي من قبل.. لكن الفريق يتغلب على كل هذا".
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وأضاف: "تعرض ميندي لبعض الانزعاج في ساقه اليمنى، وفضلنا عدم المخاطرة به".

وعن عودة تشواميني، أجاب: "إنه الخيار الأول لدينا، وعلى استعداد للعب في قلب الدفاع في حالة الطوارئ، وأعتقد أنه يستطيع ذلك".

وواصل: "لقد كان بيلينغهام هو بطل الرواية.. إنه يلعب بشكل جيد ويساعد دائما الفريق، وقد قمت باستبداله كإجراء احترازي".

وأردف: "لقد تدرب مارفيل معنا، لكنه مصاب أيضا، وفي الوقت الحالي الوضع كما هو.. وبعد أعياد الميلاد سنرى ما يمكننا القيام به.. أعتقد أن ميليتاو يتعافى بشكل جيد للغاية، لم نفكر بعد في عودته، لكنها قد تكون قبل نهاية الموسم".

واختتم المدرب الإيطالي: "فينيسيوس وكامافينغا وأردا جولر سيكونون جاهزين للعودة مع الفريق عقب الإجازة". (كووورة) 
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