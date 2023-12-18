قرعة دوري الأبطال.. إليكم النتائج

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أجريت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ظهيرة الاثنين، وأسفرت عن مواجهات نارية بين أكبر أندية أوروبا، أبرزها بين مانشستر سيتي الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني.وأوقعت القرعة برشلونة الإسباني في مواجهة نارية أمام نابولي الإيطالي، كما وضعت حامل اللقب مانشستر سيتي الإنكليزي، أمام الحصان الأسود للبطولة، كوبنهاغن الدنماركي.مواجهات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا:بورتو البرتغالي – أرسنال الإنكليزي