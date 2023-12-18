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رياضة

قرعة دوري الأبطال.. إليكم النتائج

Lebanon 24
18-12-2023 | 07:44
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أجريت قرعة دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، ظهيرة الاثنين، وأسفرت عن مواجهات نارية بين أكبر أندية أوروبا، أبرزها بين مانشستر سيتي الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

وأوقعت القرعة برشلونة الإسباني في مواجهة نارية أمام نابولي الإيطالي، كما وضعت حامل اللقب مانشستر سيتي الإنكليزي، أمام الحصان الأسود للبطولة، كوبنهاغن الدنماركي.
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مواجهات دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا:


بورتو البرتغالي – أرسنال الإنكليزي
نابولي الإيطالي – برشلونة الإسباني
ريال سوسيداد الإسباني – باريس سان جيرمان الفرنسي
إنتر ميلانو الإيطالي – أتلتيكو مدريد الإسباني
آيندهوفن الهولندي – بوروسيا دورتموند الألماني
لاتسيو الإيطالي – بايرن ميونيخ الألماني
كوبنهاغن – مانشستر سيتي الإنكليزي
ريد بول لايبزغ الألماني – ريال مدريد الإسباني (سكاي نيوز عربية) 
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