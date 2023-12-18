أوسيمين يسخر من مشجع.. ما علاقة حكيمي؟

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وكان أوسيمين يتنافس مع حكيمي ومحمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، والتي حصل عليها المهاجم النيجيري.ونشر أوسيمين صورة له مع الجائزة، على حسابه بشبكة "إكس"، وعلق أحد المشجعين على الصورة، قائلا: "يستحق حكيمي هذه الجائزة أكثر لمساهمته في قارتنا بقيادة منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم".