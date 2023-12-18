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رياضة

أوسيمين يسخر من مشجع.. ما علاقة حكيمي؟

Lebanon 24
18-12-2023 | 09:59
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سخر النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي، من مشجع يعلق على منافسته مع أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان.
 
وكان أوسيمين يتنافس مع حكيمي ومحمد صلاح نجم ليفربول على جائزة أفضل لاعب في إفريقيا، والتي حصل عليها المهاجم النيجيري.
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ونشر أوسيمين صورة له مع الجائزة، على حسابه بشبكة "إكس"، وعلق أحد المشجعين على الصورة، قائلا: "يستحق حكيمي هذه الجائزة أكثر لمساهمته في قارتنا بقيادة منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم".
 
وعاد المهاجم النيجيري للرد على المشجع بوضع صورة تعبيرية بها (مشنقة)، كأنه يقول له "اشنق نفسك". (كووورة) 
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