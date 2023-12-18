كم تبلغ الجوائز المالية لكأس العالم للأندية 2025؟

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كشفت تقارير صحفية عن تفاصيل جديدة تخص كأس العالم للأندية في شكلها الجديد الذي أعلن عنه الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي سيبدأ في عام 2025.وستقام النسخة الأولى من البطولة في الولايات المتحدة الأميركية، وقد تأكد مشاركة عدة فرق فيها من ضمنها تشيلسي ومانشستر سيتي وريال مدريد بالإضافة إلى الهلال السعودي والأهلي المصري والوداد المغربي، في انتظار تحديد أبطال القارات لهذا العام، والفرق المتبقية من خلال التصنيف الأوروبي للأندية.وبحسب ما نشرت "سكاي سبورت" فقد تم الكشف عن جوائز مالية بمجموع حوالي 63 مليون دولار أميركي، وهو تقريبًا ضعف الرقم الحالي الذي يصل إلى 28 مليون دولار.وأكدت الشبكة أن الرقم ليس نهائي، لكنه يتوقف في الأساس على الأموال المجنية من بيع حقوق البث ورعاية البطولة والتي يتم تسويقها في الوقت الحالي عالميًا.جدير بالذكر أن الرقم بالرغم من ضخامته إلا أنه لا يتجاوز 15% من إجمالي قيمة الجوائز المالية لكأس العالم للرجال، التي وصلت في قطر 2022 إلى 440 مليون دولار. (جول)