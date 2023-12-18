بعد فوزه على الأهلي المصري.. فلومينينسي إلى نهائي مونديال الأندية

تأهل فلومينينسي البرازيلي إلى نهائي مونديال الأندية، بفوزه على الأهلي المصري 2-0 على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة مساء اليوم الاثنين.



ويلتقي الفريق البرازيلي في النهائي مع الفائز من مانشستر سيتي الإنكليزي وأوراوا الياباني.

Advertisement