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رياضة

بعد فوزه على الأهلي المصري.. فلومينينسي إلى نهائي مونديال الأندية

Lebanon 24
18-12-2023 | 15:08
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تأهل فلومينينسي البرازيلي إلى نهائي مونديال الأندية، بفوزه على الأهلي المصري 2-0 على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة مساء اليوم الاثنين.

 ويلتقي الفريق البرازيلي في النهائي مع الفائز من مانشستر سيتي الإنكليزي وأوراوا الياباني.
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