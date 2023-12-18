Advertisement

رياضة

"اليونايتد" يفتح باب الهجرة الجماعية إلى السعودية!

Lebanon 24
18-12-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1142784-638385400493389651.jpg
Doc-P-1142784-638385400493389651.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
سافر المدير الرياضي لنادي مانشستر يونايتد جون مورتوج، إلى السعودية للتفاوض مع الأندية المهتمة من دوري "روشن" بضم بعض لاعبي "الشياطين الحمر"، بحسب ما أفادت به صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ويمر مانشستر يونايتد بموسم سيئ على صعيد النتائج، سواء في البطولات المحلية أو في دوري أبطال أوروبا، حيث ودع البطولة من دور المجموعات.
Advertisement

ووفقاً لـ"ديلي ميل"، فإن هناك اهتماما من قبل بعض الأندية السعودية بضم كل من البرازيلي كاسيميرو والإنكليزي جادون سانشو، إضافة إلى الثنائي الفرنسي رافائيل فاران وأنتوني مارسيال.

ويعد سانشو تحديدا الأقرب لمغادرة ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، بعد خلافه الشهير مع المدرب الهولندي إريك تين هاج، وإبعاده عن المشاركة في المباريات.

ونفس الأمر ينطبق على مارسيال، الذي ابتعد عن مستواه منذ فترة، ولم يعد يقدم الإضافة لفريق "الشياطين الحمر".

بينما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن كاسيميرو يمتلك حاليا عرضا سعوديا، لكنها لم تكشف عن اسم النادي المهتم به، مؤكدة أن اللاعب البرازيلي ليس وحده الهدف بالنسبة للسعودية من مانشستر يونايتد، وإنما كذلك زميله جادون سانشو مرشح بقوة ليكون إحدى الصفقات الشتوية في دوري "روشن" للمحترفين.

وتسعى إدارة النادي الإنكليزي على الأقل للحصول على الـ70 مليون يورو التي قامت بدفعها في صيف 2022 عندما تعاقدت مع كاسيميرو قادما من ريال مدريد الإسباني، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه من غير المتوقع أن يصل العرض السعودي لهذا المبلغ رغم الأموال الكثيرة التي يخصصونها لنجوم أوروبا. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
00:38 | 2023-12-19
23:35 | 2023-12-18
16:21 | 2023-12-18
15:08 | 2023-12-18
13:11 | 2023-12-18
09:59 | 2023-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24