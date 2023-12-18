"اليونايتد" يفتح باب الهجرة الجماعية إلى السعودية!

سافر المدير الرياضي لنادي مانشستر يونايتد جون مورتوج، إلى السعودية للتفاوض مع الأندية المهتمة من دوري "روشن" بضم بعض لاعبي "الشياطين الحمر"، بحسب ما أفادت به صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

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ويمر مانشستر يونايتد بموسم سيئ على صعيد النتائج، سواء في البطولات المحلية أو في دوري أبطال أوروبا، حيث ودع البطولة من دور المجموعات.ووفقاً لـ"ديلي ميل"، فإن هناك اهتماما من قبل بعض الأندية السعودية بضم كل من البرازيلي كاسيميرو والإنكليزي جادون سانشو، إضافة إلى الثنائي الفرنسي رافائيل فاران وأنتوني مارسيال.ويعد سانشو تحديدا الأقرب لمغادرة ملعب مسرح الأحلام "أولد ترافورد"، بعد خلافه الشهير مع المدرب الهولندي إريك تين هاج، وإبعاده عن المشاركة في المباريات.ونفس الأمر ينطبق على مارسيال، الذي ابتعد عن مستواه منذ فترة، ولم يعد يقدم الإضافة لفريق "الشياطين الحمر".بينما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، بأن كاسيميرو يمتلك حاليا عرضا سعوديا، لكنها لم تكشف عن اسم النادي المهتم به، مؤكدة أن اللاعب البرازيلي ليس وحده الهدف بالنسبة للسعودية من مانشستر يونايتد، وإنما كذلك زميله جادون سانشو مرشح بقوة ليكون إحدى الصفقات الشتوية في دوري "روشن" للمحترفين.وتسعى إدارة النادي الإنكليزي على الأقل للحصول على الـ70 مليون يورو التي قامت بدفعها في صيف 2022 عندما تعاقدت مع كاسيميرو قادما من ريال مدريد الإسباني، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنه من غير المتوقع أن يصل العرض السعودي لهذا المبلغ رغم الأموال الكثيرة التي يخصصونها لنجوم أوروبا. (روسيا اليوم)