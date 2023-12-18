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رياضة

وجدوا سيارته في مكان مهجور.. لاعب كرة قدم شهير يتعرض للخطف والشرطة تبحث عنه

Lebanon 24
18-12-2023 | 23:35
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كشفت شبكة "يو أو إل" البرازيلية الشهيرة، الاثنين، أن مارسيليو كاريوكا أحد أساطير كورنثيانز والذي لعب مع النصر السعودي قبل عقدين، قد تعرض للخطف يوم الأحد إذ تبحث عن الشرطة عنه بعد وجود مركبته في مكان مهجور.
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ولعب مارسيلينيو كاريكو مع كورنثيانز معظم مسيرته الكروية قبل أن ينتقل في صيف 2003 إلى النصر السعودي الذي قضى معه نصف موسم قبل عودته إلى البرازيل.

وقالت الشبكة البرازيلية: تم تأكيد اختفاء مارسيلينيو كاريوكا بعد وجود سيارته في مكان مهجور بالجزء الشرقي من ساوباولو، فيما قبضت الشرطة على اثنين من المشتبه بهم كانوا بالقرب من السيارة، أما الأمن العام فأكدت سجلاته العثور على سيارة في مكان مهجور واختفاء شخص.

وأكد إدواردو رودريغيز محامي اللاعب السابق اختفاء مارسيلينيو كاريوكا الذي لعب 4 مباريات مع منتخب البرازيل.

ولعب كاريوكا مع كورنثيانز في 3 فترات بين التسعينات الميلادية والعقد الأول من القرن الحالي، كما خاض تجارب مع فالنسيا الإسباني وغامبا أوساكا الياباني وأجاكسيو الفرنسي. (العربية) 
 
 
كاريوكا

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