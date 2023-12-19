13 عرضا لضم لاعب مانشستر سيتي





وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نيوكاسل يونايتد وأكثر من 12 ناديا إنكليزيا وأوروبيا، لديها اهتمام بضم كالفين فيليبس.

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ويستعد فيليبس للرحيل في كانون الثاني المقبل، بحثا عن فرصة للمشاركة أساسيا. أفاد تقرير صحفي إنكليزي، الإثنين، بأن هناك أكثر من 13 ناديا ترغب في ضم لاعب مانشستر سيتي، في كانون الثاني المقبل.وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن نيوكاسل يونايتد وأكثر من 12 ناديا إنكليزيا وأوروبيا، لديها اهتمام بضم كالفين فيليبس.ويستعد فيليبس للرحيل في كانون الثاني المقبل، بحثا عن فرصة للمشاركة أساسيا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن فرصة اللعب في يوفنتوس تحت قيادة ماسيميليانو أليجري، ما زالت تغري لاعب ليدز يونايتد السابق.



وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن يوفنتوس سيبدأ مفاوضاته مع مانشستر سيتي من أجل فيليبس.



وأضافت الصحيفة الإيطالية، أن المدير الرياضي ليوفنتوس كريستيانو جينتولي، سيعقد اجتماعا مع نظرائه في مانشستر سيتي في أقرب وقت ممكن.



ويرغب يوفنتوس في ضم فيليبس، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر، مع خيار الشراء في الصيف.



وأفاد التقرير بأن أندية مانشستر يونايتد وتوتنهام ونيوكاسل يونايتد مهتمة أيضا بضم لاعب السيتي.



وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن مانشستر سيتي حدد 50 مليون جنيه إسترليني لبيع فيليبس. (كووورة)