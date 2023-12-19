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رياضة
مونديال الأندية.. السيتي يواجه أوراوا
Lebanon 24
19-12-2023
|
08:01
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يواجه مانشستر سيتي الإنكليزي فريق أوراوا رد ديامونز الياباني في دور نصف نهائي كأس العالم للأندية، اليوم الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وعينه على النهائي.
ويشارك السيتي لأول مرة في مونديال الأندية، عقب تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب إنتر ميلان في المباراة النهائية بنتيجة 1-0.
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وتمكن النادي الياباني من التأهل إلى دور نصف النهائي بعد أن تجاوز فريق ليون كلوب المكسيكي بهدفٍ دون مقابل، ليضرب موعداً مع بطل "الثلاثية التاريخية".
ويطمح بطل الدوري الإنكليزي إلى مواصلة مسيرته الذهبية، بتحقيق اللقب الخامس له هذا الموسم، بعد تتويجه بلقب الدوري وكأس الاتحاد الإنكليزية ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.
بدوره، يحاول أوراوا استغلال تدبدب نتائج السيتي في الجولات الأخيرة من البريميير ليغ، حيث حقق الفريق فوزاً وحيداً في 6 مباريات فقط.
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