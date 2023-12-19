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رياضة

رسميًا.. بايرن ميونخ يحتفظ بأسطورته مولر حتى 2025

Lebanon 24
19-12-2023 | 10:56
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اتخذ نادي بايرن ميونخ الألماني قرارًا بشأن مستقبل اللاعب المخضرم توماس مولر في ظل اقتراب نهاية عقده الحالي مع الفريق.

وأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تجديد عقد توماس مولر لعام آخر، لينتهي عقده مع العملاق البافاري في صيف عام 2025، ليستمر لموسم جديد مع النادي.
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ولعب مولر طوال مسيرته في صفوف بايرن ميونخ منذ الانضمام إلى ناشئي الفريق في عام 2000، ليستمر مع العملاق البافاري على مدار 23 عامًا.

وخلال هذه الرحلة الطويلة، خاض مولر 684 مباراة بقميص البايرن، سجل خلالها 237 هدفًا، وصنع 261 تمريرة حاسمة.
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