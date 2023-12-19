16
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
18
o
جونية
8
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
رياضة
رسميًا.. بايرن ميونخ يحتفظ بأسطورته مولر حتى 2025
Lebanon 24
19-12-2023
|
10:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
اتخذ نادي بايرن ميونخ الألماني قرارًا بشأن مستقبل اللاعب المخضرم توماس مولر في ظل اقتراب نهاية عقده الحالي مع الفريق.
وأعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تجديد عقد توماس مولر لعام آخر، لينتهي عقده مع العملاق البافاري في صيف عام 2025، ليستمر لموسم جديد مع النادي.
Advertisement
ولعب مولر طوال مسيرته في صفوف بايرن ميونخ منذ الانضمام إلى ناشئي الفريق في عام 2000، ليستمر مع العملاق البافاري على مدار 23 عامًا.
وخلال هذه الرحلة الطويلة، خاض مولر 684 مباراة بقميص البايرن، سجل خلالها 237 هدفًا، وصنع 261 تمريرة حاسمة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ودعوا الطقس الدافئ.. عاصفة طوفانية ستضرب لبنان وهكذا سيكون طقس الميلاد
Lebanon 24
ودعوا الطقس الدافئ.. عاصفة طوفانية ستضرب لبنان وهكذا سيكون طقس الميلاد
00:19 | 2023-12-19
19/12/2023 12:19:18
Lebanon 24
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟
Lebanon 24
معلومة عاجلة عن الدولار.. ماذا سيفعل مصرف لبنان؟
14:10 | 2023-12-18
18/12/2023 02:10:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال مُحلل إسرائيلي عن "هزيمة حزب الله"؟ تقريرٌ يجيب!
Lebanon 24
ماذا قال مُحلل إسرائيلي عن "هزيمة حزب الله"؟ تقريرٌ يجيب!
16:07 | 2023-12-18
18/12/2023 04:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ترقبوا.. إليكم ما ستشهده بيروت صباح الغد!
Lebanon 24
ترقبوا.. إليكم ما ستشهده بيروت صباح الغد!
14:22 | 2023-12-18
18/12/2023 02:22:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن عين الحلوة.. ماذا فعل المُسلّحون هناك؟
Lebanon 24
مفاجآت جديدة عن عين الحلوة.. ماذا فعل المُسلّحون هناك؟
05:00 | 2023-12-19
19/12/2023 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
12:54 | 2023-12-19
تطبيق تقنية جديدة في كأس آسيا 2024.. ما هي؟
08:01 | 2023-12-19
مونديال الأندية.. السيتي يواجه أوراوا
03:31 | 2023-12-19
13 عرضا لضم لاعب مانشستر سيتي
00:38 | 2023-12-19
عملية الخطف لم تدم طويلاً.. هذا ما كشفه لاعب كرة القدم الشهير بعد الإفراج عنه
23:35 | 2023-12-18
وجدوا سيارته في مكان مهجور.. لاعب كرة قدم شهير يتعرض للخطف والشرطة تبحث عنه
23:00 | 2023-12-18
"اليونايتد" يفتح باب الهجرة الجماعية إلى السعودية!
فيديو
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
19/12/2023 20:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ممثل سوري شهير في أقوى هجوم على زميله باسل خياط: مغرور! شاهدوا الفيديو
03:46 | 2023-12-18
19/12/2023 20:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
Lebanon 24
استشهدتا في الكنيسة.. قناص إسرائيلي استهدف أم وابنتها عند وصولهما للصلاة (فيديو)
23:30 | 2023-12-17
19/12/2023 20:14:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24