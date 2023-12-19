من أجل النجاح في كأس آسيا.. منتخب "الأرز" يطلق معسكره شمالاً

يترقب عشاق كرة القدم في أنحاء العالم العربي، انطلاق مباريات كأس آسيا المقرّرة في قطر مطلع عام 2024، بمشاركة 24 منتخباً دولياً بينهم 10 منتخبات عربية، وضع بعضهم في مواجهات نارية.

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وتقام البطولة في الفترة من 12 كانون الثاني حتى 10 شباط من العام المقبل، على 9 ملاعب من بينها 7 استضافت مباريات كأس العالم 2022 في قطر.

ويشهد ملعب "لوسيل" الذي استضاف نهائي مونديال قطر 2022 مباراة الافتتاح، وهي التي يواجه فيها منتخب قطر المضيف وحامل اللقب، نظيره اللبناني الذي احتلّ المركز 107 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لشهر تشرين الثاني الماضي، في مجموعة تضم أيضاً الصين وطاجكيستان.

ولا يملك منتخب "الأرز" الذي يفتتح رحلته في المجموعة الأولى بمواجهة "العنابي"، سجلا كبيراً في تاريخ المشاركات في بطولة كأس أمم آسيا، إذ اقتصر حضوره على مشاركتين سابقتين فقط، وهي المرّة الثانية التي يلعب فيها مباراة الافتتاح في ثالث مشاركاته، بعد نسخة عام 2000.

وانخرط منتخب لبنان لكرة القدم اليوم الثلاثاء في معسكره الداخلي المقرّر اقامته حتى 28 كانون الاول، وهو الأول له تحت اشراف المدير الفني المونتينغري ميودراغ رادولوفيتش، الذي تمّ تعيينه مؤخراً من قبل الإتحاد اللبناني لكرة القدم، لقيادة منتخب لبنان في المباريات المقبلة، وتحديداً في بطولة كأس آسيا 2023.

والتحق 25 لاعباً بالمنتخب الذي انتقل الى شمال لبنان، حيث أقيمت أول حصة تدريب على ملعب رشيد كرامي البلدي في طرابلس، استعداداً للقاء منتخب الأردن في مباراة دولية وديّة على نفس الملعب في اليوم الختامي للمعسكر، الذي يليه سفر البعثة الى العاصمة القطرية الدوحة في الأول من كانون الثاني المقبل، لبدء الاستعدادات لمواجهة المنتخب السعودي في مباراة وديّة ايضاً بعدها بثلاثة أيام، وذلك ضمن معسكر منتخب "الأرز" استعداداً لانطلاق نهائيات كأس آسيا.

وحضر في الحصة التدريبية بعض الأسماء الناشطة في الخارج بعدما غابت عن تشكيلة "رجال الأرز" في الفترة الماضية، أمثال لاعب الوسط محمد علي الدهيني (تريليبورغ السويدي)، الى المهاجمين غابريال بيطار (فانكوفر أف سي الكندي) ودانيال لحود (أتلانتي المكسيكي)، بينما انتظم في التدريبات المهاجم الشاب ليوناردو شاهين (فالكنبرغس السويدي) للمرة الأولى.



وسبق لرادولوفيتش أن قاد منتخب لبنان بين 2015 و2019، وقاده في 24 مباراة، وحقّق فيها 12 فوزاً مقابل 6 تعادلات و6 خسارات، في حين قاد منتخب "الأرز" في بطولة كأس آسيا 2019، وخرج من الدور الأول من دون تحقيق أي نتائج مميزة.

وستكون مهمة رادولوفيتش الأولى، محاولة التأهل من المجموعة في بطولة كأس آسيا، ومحو النتائج السلبية السيئة التي سجلها منتخب "الأرز" مؤخراً.