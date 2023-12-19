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رياضة

جدارية احتفالاً بذكرى مونديال ميسي

Lebanon 24
19-12-2023 | 23:00
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ظهرت جدارية جديدة للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على إحدى البنايات في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، بمناسبة ذكرى مرور عام على الفوز بلقب كأس العالم في قطر 2022.

 

 

وقام الرسام الأرجنتيني رون موراليست بتجسيد احتفال ميسي بهدفه في شباك المكسيك بالدور الأول للمونديال.

 
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وكانت تلك المباراة بمثابة عنق الزجاجة الذي خرج منه منتخب الأرجنتين، بعد أن تكبد هزيمة مفاجئة أمام نظيره السعودي، ليمهد الطريق له لتصدر قائمة مجموعته، والتأهل إلى الدور الثاني رفقة وصيفه البولندي. 

 

يذكر أن ليونيل ميسي لعب 7 مباريات في مونديال قطر، وسجل 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، وتوج بجائزة أفضل لاعب في البطولة. ( روسيا اليوم)

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