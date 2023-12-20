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رياضة

"فخر العرب في كوكب بعيد عن غزة".. هجوم على محمد صلاح بعد احتفاله مع أطفال إنكلترا

Lebanon 24
20-12-2023 | 03:48
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أثار الدولي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنكليزي، جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب احتفاله بـ "الكريسماس" مع أطفال إنكلترا برفقه أعضاء فريقه.
 
ونشر نادي ليفربول عبر حساباته على "السوشل ميديا" صوراً، ظهر فيها صلاح برفقة يرجيل فان ديك، وأليسون، وترينت ألكسندر أرنولد، ودومينيك زوبوسزلاي، وهم يحتفلون بالكريسماس مع الأطفال الصغار داخل المستشفى، وسط بعض الديكورات الخاصة بعيد الميلاد المجيد.
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وعلى الفور، تصدر اسم محمد صلاح على مواقع التواصل، وقد أعرب الجماهير عن غضبهم من احتفاله بالكريسماس مع أطفال إنكلترا في ظل أحداث غزة المتصاعدة وعدوان الجيش الإسرائيلي عليها، وقال أحدهم: "صلاح في كوكب تاني بعيد عن غزة"، وأضاف أخر: "وفي بغزة أطفال كمان يا فخر العرب نسيت وجعهم؟".
 
وتعد زيارة الريدز للمستشفى، الواقعة بضاحية "ويست ديربي" في شمال ليفربول، تقليدًا سنويًا يحرص عليه المسؤولون عن النادي، وفقًا لموقع thisisanfield.

وفي هذا الوقت من كل عام، يتم تشغيل أضواء عيد الميلاد في المستشفى، حيث يتجمع المرضى والموظفين والعائلات لاستقبال العام الجديد، بحسب موقع liverpoolecho.
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