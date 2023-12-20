"مانشستر يونايتد" يعرض 4 من نجومه على الأندية السعودية.. من هم "الضحايا"؟!

يمرّ نادي "مانشستر يونايتد" الإنكليزي بفترة صعبة للغاية، تحت قيادة المدرّب إريك تين هاغ على صعيد النتائج، سواء في البطولات المحليّة أو في دوري أبطال أوروبا، حيث ودّع هذا الموسم كل المنافسات الأوروبية بعد الخسارة الأخيرة على أرضه بهدف نظيف أمام "بايرن ميونيخ" الألماني.

Advertisement

وحتى في الدوري الإنكليزي، تبدو المهمة صعبة في ظل احتلالهم المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 28 نقطة، مبتعدين عن الصدارة بـ11 نقطة مع مرور 17 جولة من الموسم.

وفي ظل هذا الموقف، يخطّط "اليونايتد" لـ"بيع" 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بهدف جمع بعض الأموال لتعزيز صفوفه بلاعبين جدا خلال "الميركاتو" المرتقب.

وتستهدف أندية الدوري السعودي العديد من النجوم داخل الفريق، تمهيداً للتعاقد معهم في الفترة المقبلة، اذ لن تفوّت السعودية أي فرصة متاحة أمامها لاستقطاب نجوم أوروبا إلى دوريها، خصوصاً بعدما نجحت في فترة الانتقالات الصيفية الماضية بالتعاقد مع العديد من اللاعبين ، مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو، البرازيلي نيمار دا سيلفا، السنغالي ساديو ماني، الجزائري رياض محرز، والفرنسي كريم بنزيما.

وقد وصل بالفعل مدير كرة القدم في نادي "مانشستر يونايتد" جون مورتو، إلى المملكة العربية السعودية لمناقشة إمكانية "بيع" 4 لاعبين من صفوف الفريق، على رأسهم كاسيميرو، رافاييل فاران، جادون سانشو، وأنطوني مارسيال، بحسب صحيفة "ديلي ميل البريطانية".

ووفقاً لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن البرازيلي كاسيميرو يمتلك حالياً عرضاً سعودياً، لكنها لم تكشف عن اسم النادي المهتم به.

وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي النادي الإنكليزي يسعون على الأقل للحصول على الـ70 مليون يورو التي قاموا بدفعها في صيف 2022 عندما تعاقدوا معه قادماً من "ريال مدريد" الإسباني، مشيرة في الوقت نفسه، إلى أنه من غير المتوقع أن يصل العرض السعودي لهذا المبلغ رغم الأموال الكثيرة التي يخصصونها لنجوم أوروبا.



وأكدت "ماركا" أيضاً، أن كاسيميرو ليس وحده الهدف بالنسبة للسعودية من "اليونايتد"، إنما كذلك زميله جادون سانشو مرشّح بقوّة ليكون إحدى الصفقات الشتوية في دوري روشن.

وكلّف التعاقد مع سانشو وفاران ومارسيال وكاسيميرو خزينة "مانشستر يونايتد" 230 مليون جنيه إسترليني، ويسعى النادي إلى استرداد البعض من هذا المبلغ عن طريق "بيعهم".

ويُعَدّ "بيع" سانشو أولوية قصوى لتين هاغ وكذلك الإدارة، وذلك بعد الخلاف الأخير الذي نشب بينهما، وأدّى إلى استبعاد الجناح الأيمن من قائمة الفريق الأول منذ أيلول الماضي، بعد تصريحاته التي انتقد فيها أسلوب المدرّب الهولندي.

لكن رغم وصول مدير كرة القدم في "مانشستر يونايتد" إلى أراضي المملكة، الا أنه قد غادر السعودية دون التوصل إلى اتفاق بشأن انتقال 4 من لاعبي فريقه.