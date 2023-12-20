هذا ما حصل لنيمار.. البرازيل يفقد نجمه في بطولة كوبا أميركا

يغيب النجم البرازيلي نيمار عن منتخب البرازيل خلال بطولة كوبا أميركا بعد إصابته، لأنه لن يتمكن من التعافي في الوقت المناسب من الإصابة، وفق طبيب الفريق.

وأصيب نيمار في الرباط الصليبي والغضروف المفصلي لركبته اليسرى في 17 أكتوبر، في المباراة التي خسرها منتخب بلاده أمام أوروغواي 0-2 في مونتيفيديو، بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

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وسقط مهاجم الهلال السعودي بعد التحام مع لاعب الوسط الأوروغوياني نيكولاس دي لا كروس، فخرج على نقالة وهو يبكي.

ويحتاج ابن الـ31 عاما إلى 9 أشهر على الأقل كي يتعافى تماما من الإصابة، التي تعتبر الأخطر بالنسبة للاعبي كرة القدم وفقا لما قاله طبيب المنتخب رودريغو لاسمار، الثلاثاء.

واستبعد المدير الفني للمنتخب البرازيلي مشاركة نيمار في البطولة القارية التي ستجمع منتخبات أميركا الجنوبية العشرة إضافة إلى 6 منتخبات من منطقة الكونكاكاف "أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي".



المصدر: سكاي نيوز



