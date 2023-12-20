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رياضة

لاعب أرجنتيني أهان ميسي خلال كأس العالم.. ما القصة؟

Lebanon 24
20-12-2023 | 10:00
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كشفت تقارير صحافية إسبانية، الأربعاء، عن كواليس مثيرة للجدل من داخل غرفة ملابس منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2022.

ونقلت صحيفة "ماركا" عن التلفزيون الأرجنتيني، أن خلافا وقع بين نجمي المنتخب، ليونيل ميسي وأليخاندرو غوميز، بسبب إهانة الأخير لزوجة "البرغوث".
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وتعود الواقعة إلى انتشار صورة جدلية لأنتونيلا زوجة ميسي، أثناء التواجد في صالة للتدريب مع مدربها الخاص.

وأشارت إلى أنه أثناء الاحتفال بفوز الأرجنتين في إحدى مباريات المونديال، تفوه غوميز بكلمات مهينة عن زوجة ميسي أمام لاعبي راقصي التانغو.

وأوضحت الصحيفة أن هذه ليست الأزمة الأولى التي يتورط بها غوميز في الأشهر الأخيرة، بعد أن تم الكشف أنه مارس السحر ضد جيوفاني لو سيلسو، زميله في منتخب الأرجنتين، لضمان مكانه في قائمة المنتخب التي سافرت إلى قطر.

وذكرت أن غوميز حقق غايته بالفعل، وتعرض لو سيلسو لإصابة، ولم يشارك في كأس العالم 2022. (عربي 21) 

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