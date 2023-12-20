Advertisement

رياضة

الاتحاد الروسي يحسم موقفه من الانضمام للاتحاد الآسيوي

Lebanon 24
20-12-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1143473-638387005561433725.jpg
Doc-P-1143473-638387005561433725.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

صوتت اللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي لكرة القدم، بالإجماع، ضد قرار الانتقال إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقررت الاستمرار في التواصل مع نظيره الأوروبي "يويفا".

 

وصرح عضو اللجنة التنفيذية ميخائيل غيرشكوفيتش لوكالة "ريا نوفوستي"، بأن الاتحاد الروسي سيبقى ضمن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

 

وقال غيرشكوفيتش: "لقد تمت مناقشة الموضوع، وصوتوا بالإجماع ضده، لأنه لا توجد ضمانات من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)".

 

وأشار ميخائيل غيرشكوفيتش إلى أن الاتحاد الروسي لكرة القدم قرر مواصلة الاتصالات مع نظيره الأوروبي "يويفا"، قائلا: "هناك تقدم. دعونا نرى كيف سيتطور الوضع في عام 2024".

( روسيا اليوم)
Advertisement

 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2023-12-20
10:00 | 2023-12-20
07:36 | 2023-12-20
04:30 | 2023-12-20
03:58 | 2023-12-20
03:48 | 2023-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24