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رياضة

أزمة جديدة في الدوري التركي.. رئيس ناد يجبر فريقه على الانسحاب

Lebanon 24
20-12-2023 | 16:00
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انسحب إسطنبول سبور من الملعب احتجاجا على قرار تحكيمي في مباراته أمام طرابزون سبور بالدوري التركي الممتاز، الثلاثاء.

 

وسجل طرابزون هدفا ليتقدم 2-1 عن طريق بول أونواتشو، بعد أن طالب إسطنبول بركلة جزاء قبلها عقب لعبة مشتركة بين فلوريان لوشاي وباتيستا مندي، سقط على إثرها لاعب إسطنبول على الأرض.

 

وأصدر أكمل فائق ساريالي أوغلو رئيس نادي إسطنبول سبور تعليمات للفريق بالانسحاب من الملعب، وتوقفت المباراة في الدقيقة 74.

 
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وقال المدير الفني لطرابزون سبور عبد الله أفجي: "إنه يوم حزين لكرة القدم. سننتظر قرار اتحاد كرة القدم من الآن فصاعدا".

 

ووقع الحادث في اليوم الأول لاستئناف المباريات، بعد توقف دام أسبوعا بعد أن نزل فاروق قوجة رئيس نادي أنقرة غوجو المنافس في دوري الأضواء إلى أرض الملعب الأسبوع الماضي، ولكم حكما.

 

وفرض الاتحاد التركي لكرة القدم إيقافا دائما على قوجة، الذي اعتقل في اليوم التالي للمباراة.

 

كما فرض مجلس إدارة الاتحاد التركي غرامة مالية على أنقرة غوجو قدرها مليونا ليرة (69 ألف دولار)، وسيلعب 5 مباريات على أرضه من دون جماهير نتيجة الاضطرابات التي شملت المشجعين ومسؤولي النادي.

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