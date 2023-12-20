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رياضة

رونالدو يعزز تربعه على عرش هدافي العالم

Lebanon 24
20-12-2023 | 23:00
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يخوض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، منافسة شرسة للفوز بلقب أفضل هداف خلال العام 2023، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2015 والخامسة في تاريخه.

 

ويحتل كريستيانو رونالدو المركز الثاني في قائمة أفضل هدافي عام 2023 برصيد 50 هدفا، بالتساوي مع النجم النرويجي إيرلينغ هالاند، هداف مانشستر سيتي، بفارق هدف واحد خلف الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي بايرن ميونخ الألماني، متصدر ترتيب الهدافين في العالم.

 

ويتبقى أمام هاري كين مباراة واحدة خلال عام 2023، والمتمثلة في مواجهة فريق فولفسبورغ، مساء اليوم الأربعاء، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الألماني "بوندسليغا".

 

بينما يبدو أن عام 2023 قد انتهى إلى حد كبير بالنسبة لإيرلينغ هالاند بسبب معاناته من إصابة عضلية تبعده عن مباريات مانشستر سيتي سواء ضمن بطولة كأس العالم للأندية المقام حاليا بالسعودية، أو في الدوري الإنجليزي الممتاز. 

 

وبالتالي، فإن فرصة الأسطورة رونالدو هي الأكبر لتحقيق لقب هداف العالم في 2023، في ضوء بقاء 3 مباريات له قبل نهاية العام رفقة نادي النصر، حيث سيواجه "العالمي" كلا من الاتفاق واتحاد جدة والتعاون خلال أيام 22 و26 و30 ديسمبر الجاري، ضمن منافسات دوري "روشن" السعودي للمحترفين.

 

وسيكون أمام النجم البرتغالي فرصة كبرى لزيادة غلته من الأهداف، واستعادة عرشه للمرة الأولى منذ عام 2015، وسبق "لصاروخ ماديرا" أن حقق لقب هداف العالم خلال 4 مناسبات سابقة في الأعوام: 2011 (60 هدفا)، 2013 (69 هدفا)، 2014 (61 هدفا)، 2015 (57 هدفا)، مع ريال مدريد.

 

وفي ما يلي ترتيب هدافي العالم خلال العام 2023 حتى الآن:

 

هاري كين (بايرن ميونخ) - 51 هدفا.

 

كريستيانو رونالدو (النصر) 50 هدفا.

 

إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) 50 هدفا. 

( روسيا اليوم)
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