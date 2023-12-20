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رياضة

ليفربول سجّل رقماً قياسياً ويتأهّل لنصف نهائي كأس الرابطة

Lebanon 24
20-12-2023 | 18:00
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سجّل كيرتس جونز هدفين في فوز ليفربول 5-1 على وست هام يونايتد وتأهله لقبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم للمرة 19 وهو رقم قياسي يوم الأربعاء.
وهزّ سوبوسلاي وكودي جاكبو والنجم محمد صلاح، الذي شارك بديلا في آخر نصف ساعة، الشباك في آخر 20 دقيقة قسى فيها ليفربول على ضيفه.
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وافتتح سوبوسلاي التسجيل في الدقيقة 28 بتسديدة قوية من مسافة 20 ياردة، قبل أن يضاعف جونز تقدم ليفربول في بداية الشوط الثاني بعد تبادل التمريرات مع داروين نونيز لتمر تسديدته من بين ساقي الحارس ألفونس أريولا.
وأحرز جاكبو الهدف الثالث قبل أن يقلص جارود بوين لاعب وست هام الفارق في الدقيقة 77.
ووضع صلاح المباراة بعيدا عن متناول الفريق الضيف في الدقيقة 82 قبل أن يختتم جونز التسجيل بعدها بدقيقتين بعدما اخترق دفاع وست هام بسهولة شديدة أثارت حنق المدرب ديفيد مويز.
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